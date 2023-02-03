Израиль теряет позиции в индексе демократии The Economist

Израиль опустился на шесть позиций в рейтинге индекса демократии The Economist за 2022 год.

Израиль опустился на шесть позиций в рейтинге индекса демократии The Economist за 2022 год с 23-го на 29-е место из 165 стран. Израиль остается в категории несовершенной демократии. Индекс составляется исследователями Economist Intelligence Unit (EIU) на основе десятков критериев в пяти областях: избирательные процессы и плюрализм; права человека; управление; политическое участие; политическая культура.

На вершине рейтинга в этом году была Норвегия, за ней следуют Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Финляндия и Дания. Нижние позиции заняли Сирия, Центральноафриканская Республика, Северная Корея, Мьянма и Афганистан.

Индекс этого года показал, что тенденция последних лет к разрушению демократии во всем мире была остановлена. 45,3% населения мира живет при демократических режимах, но только 85% живут в полностью демократических странах. Более половины населения мира живет при недемократических режимах. 17,9% населения мира живет в гибридных режимах, таких как Тунис, Гонконг и Мексика, и 36,9% живут в авторитарных режимах, таких как россия* и Китай.

Что касается Израиля, который опустился на шесть позиций в рейтинге этого года, авторы EIU написали: «Снижение рейтинга Израиля после небольшого ухудшения его оценки в первую очередь связано с окончанием краткого пребывания в правительстве партии РААМ. Включение РААМ в коалиционное правительство, сформированное в середине 2021года., привело к улучшению показателя гражданского контроля в этом году.

Формирование в декабре правительства во главе с консервативной правой партией «Ликуд» и включающее в себя ряд крайне правых, этнорелигиозных националистических партий, положило конец такому уровню представительства арабского сообщества страны».

Текущий рейтинг на 2022 год не учитывает комплексную судебную реформу, которую правительство Израиля рассматривает в рамках законопроекта Кнессета, предложенного министром юстиции Яривом Левиным. Редакторы EIU отмечают опасения, что новое правительство может попытаться принять закон, дающий Кнессету право превалировать над БАГАЦ, что подорвет разделение властей и, возможно, поставит под угрозу гражданские свободы в будущем.

Португалия находится на 28-м месте в рейтинге, чуть выше Израиля, а США уступают Израилю на 30-м месте.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу озвучил цели на свой шестой срок. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который в конце декабря 2022 года начал свой шестой срок пребывания в должности, сказал, что у него есть «три первоочередные цели» на время его пребывания в должности.

Курсор также сообщал, что раскол между левыми и правыми в Израиле достиг рекордного уровня — опрос. Новый опрос, опубликованный в пятницу, показал, что воспринимаемый разрыв между политическими левыми и правыми в Израиле был самым большим из зарегистрированных с момента начала ежемесячного опроса в 2012 году.

Наша редакция писала, что Ицхак Герцог предупредил о разрушительных столкновениях внутри страны. Герцог выразил опасения, что Израиль сталкивается с разрушительной внутренней борьбой за характер страны на фоне общественного протеста против запланированной правительством перестройки судебной системы.