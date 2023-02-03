Раскол между левыми и правыми в Израиле достиг рекордного уровня — опрос

Новый опрос, опубликованный в пятницу, показал, что воспринимаемый разрыв между политическими левыми и правыми в Израиле был самым большим из зарегистрированных с момента начала ежемесячного опроса в 2012 году. Шокирующие 31%респондентов заявили, что они верят в гражданские беспорядки. В то же время исследование показало, что большинство израильтян хотят, чтобы правительство достигло компромисса по своим противоречивым планам судебной реформы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Индекс «Израильский голос», ежемесячно публикуемый аналитическим центром Израильского института демократии (IDI), показал, что 63% респондентов «выступают за диалог между различными политическими лагерями относительно предлагаемых законодательных изменений в попытке достичь компромисса».

На вопрос, хороши или плохи планы, представленные министром юстиции Яривом Левиным, 43% респондентов назвали их плохими, а 31% считают планы Левина хорошими. Оставшаяся четверть ответила, что «не знает». Среди арабов процент тех, кто сказал, что они «не знают», был значительно выше, чем среди респондентов-евреев, что, по оценке IDI, может быть результатом отсутствия политической активности в арабском обществе.

Опрос IDI зафиксировал самый высокий раскол между политическими левыми и правыми с тех пор, как он начал собирать данные в 2012 году.

Сегодня 42,5% опрошенных указали, что самая сильная напряженность в израильском обществе существует между левыми и правыми. Этот показатель резко увеличился по сравнению с октябрем 2022 года (34%) и выше среднего многолетнего показателя в 27,7% за последнее десятилетие.

IDI спросил респондентов, считают ли они вероятными гражданские беспорядки, включая насилие, на что около 31% ответили, что они верят, а 55% считают это маловероятным. Аналогичное число заявило о низкой вероятности ожесточенных столкновений с силами безопасности.

Опрос показал, что 63% тех, кто голосовал за одну из партий правящей коалиции, положительно отнеслись к предлагаемым изменениям, тогда как 80% тех, кто проголосовал за оппозиционные партии, отнеслись к ним отрицательно. Точно так же существовала сильная корреляция между взглядами на предлагаемую реформу судебной системы и уровнем оптимизма в отношении будущего израильской демократии.

Опрос показал, что 81% тех, кто считает план хорошим, также с оптимизмом смотрят на будущее израильской демократии, в то время как среди тех, кто считает его плохим, 87% настроены пессимистично. На вопрос, какие формы протеста, по их мнению, будут наиболее эффективными, 82% ответили демонстрацией; 51% заявили о забастовках и прекращении коммерческой деятельности; 35% предложили блокировать входы в общественные и правительственные здания; 35% заявили, что перекрывают дороги на несколько часов; 22% говорили об отказе от уплаты налогов; и 18% заявили, что отказываются явиться на службу в резервы ЦАХАЛа.

Опрос показал, что вероятность участия в любой форме протеста также сильно зависит от религии: 0% респондентов-харедим указали, что они принимали участие в протесте, 4% национальных религиозных евреев, 7% традиционные религиозные евреи, 10% традиционных нерелигиозных евреев и 27% светских респондентов. Чуть более половины респондентов (55%) считают, что протесты могут что-то изменить, и почти четверть (23,5%) считают, что они не окажут никакого влияния. Остальные сказали, что не знают.

Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.