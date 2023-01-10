Израиль оказался в числе лидеров по производству пластиковых отходов

Несмотря на огромный вред экологии, пластик широко используется во многих странах, а в Израиле ежегодно на одноразовую посуду тратится более 500 миллионов долларов. Нашу страну относят к числу лидеров по использованию пластика на душу населения.

Об этом пишет i24news.tv.

Израильтяне, согласно данным министерства охраны окружающей среды, используют почти в 5 раз больше одноразового пластика по сравнению с жителями ЕС. И пластик является серьезной проблемой загрязнения местных пляжей. От 70 до 90 процентов отходов, обнаруженных в море и песке, — это одноразовый пластик.

Пляжи Израиля, в частности, в Тель-Авиве и его окрестностях, являются одними из самых загрязненных во всем Средиземноморском регионе. Хотя в последние годы отходы пластика сократились на 18 процентов.

По мнению экологов, дешевая цена на пластик сегодня является дешевой лишь в краткосрочной перспективе, на самом деле он несет серьезную угрозу для окружающей среды и для здоровья человека.

«Курсор» писал ранее, что компании Coca-Cola, PepsiCo, Nestlе, Unilever и Mondelez являются наибольшими загрязнителями окружающей среды в мире по пластиковым отходам.

Еще мы писали, что шотландские ученые подсчитали, что люди с каждым приемом пищи съедают также более 100 частиц микропластика. За год один человек вместе с едой проглатывает до 68 400 потенциально опасных пластиковых волокон.

Напомним, что одноразовая посуда превратилась в самую страшную проблему для экологии. Доктор Фэн Цзян из канадского университета Британской Колумбии разработал биоразлагаемую целлюлозную пленку, способную полностью заменить пластик.