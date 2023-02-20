Израиль ведет секретные переговоры с ПА – СМИ

Журналисты рассказали, для чего это нужно.

На протяжении почти двух месяцев проходили секретные переговоры между старшими помощниками премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, целью которых является снижение растущей напряженности в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что Белый дом проинформировали о скрытых каналах общения, но непонятно, известно ли о переговорах и их содержании всем лидерам партий, которые входят в коалицию Нетаниягу. Журналисты пишут, что за несколько недель до приведения к присяге нового правительства министр ПА по гражданским делам Хусейн Аль-Шейх передал в офис премьер-министра Израиля через администрацию Байдена сообщение о том, что Палестинская администрация готова сотрудничать с новым премьер-министром.

Аль-Шейх, также являющийся ответственным за отношения Палестинской администрации с США и Израилем, вновь передал это послание после приведения израильского правительства к присяге. По словам источников, советник по нацбезопасности Цахи Ханегби был назначен Нетаниягу для проведения секретных переговоров с палестинцами.

В первые несколько недель они уделили внимание повседневным вопросам и усилиям по деэскалации ситуации в Иудее и Самарии. Журналисты пишут, что между Ханегби и Аль-Шейх состоялось несколько телефонных бесед и личных встреч.

Одна из последних встреч прошла всего несколько дней назад. В ее рамках обсуждали договоренности, приведшие к приостановке голосования в Совете Безопасности ООН против израильских поселений в Иудее и Самарии.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль призвал Евросоюз не вмешиваться в израильско-палестинский конфликт.