Израиль вновь открывает торговое представительство в Турции

По мере того, как отношения между Израилем и Турцией оттаивают после первой за 15 лет поездки министра иностранных дел Турции в Израиль, наша страна вновь открывает торговое представительство в Стамбуле.

Министр экономики и промышленности Израиля Орна Барбивай объявила во вторник о своем решении вновь открыть экономический офис Министерства экономики и промышленности Израиля в Стамбуле, Турция, начиная с 1 августа, после того как его деятельность была резко сокращена около трех лет назад, летом 2019 года.

Этот шаг является последним признаком потепления отношений между двумя странами. В мае министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил Израиль, что стало первой подобной поездкой за 15 лет.

Управление внешней торговли Министерства экономики и промышленности отмечает, что турецкая экономика сочетает в себе передовую промышленность с сельским хозяйством, основанным на традиционных методах ведения сельского хозяйства. Турция считается 19-й по величине экономикой в ​​мире, и многие транснациональные компании имеют производственные мощности в стране.

Открытие экономического атташе в Стамбуле затронет около 1540 израильских компаний, которые в настоящее время экспортируют на турецкий рынок, и поможет укрепить их деловые операции на этом рынке. Турция является четвертым по важности торговым партнером в экономике Израиля и пятым по важности экспортным направлением в 2021 году.

Ранее Курсор писал, что в Израиле могут увеличить минимальную заработную плату. Депутат Кнессета от Аводы Эфрат Райтен, председатель комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению, предложил поднять минимальную заработную плату в Израиле.