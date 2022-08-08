Израиль возвращает F-35 на вооружение

Неделей ранее Армия обороны Израиля заявляла, что только четыре из 33 истребителей F-35 были возвращены в строй после проверки на предмет неисправности катапультируемого кресла.

Израильские ВВС завершили оценку своего парка самолетов F-35 после того, как в США была обнаружена проблема с катапультируемым креслом истребителя.

По словам военных, проблема не была обнаружена ни в одном из 33 истребителей ВВС, и они были возвращены в строй.

Армия обороны Израиля добавляет, что авиация также участвовала в недавних авиаударах против палестинского «Исламского джихада» в секторе Газа.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.