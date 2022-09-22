Израиль увеличит количество разрешений на работу для жителей Газы

Таким образом общее число жителей сектора Газа, имеющих разрешение на работу в Израиле, достигнет 17 тысяч человек.

Министр обороны Бени Ганц принял решение увеличить количество разрешений на работу в Израиле, выдаваемых жителям сектора Газы. Квота вырастет еще на 1500.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Общее число жителей Газы, имеющих разрешение на работу в Израиле, таким образом, достигнет 17 тысяч человек. Решение вступит в силу на следующей неделе после праздника Рош ха-Шана — при условии, что сохранится спокойная ситуация в сфере безопасности.

Отметим, что сектор Газа был заблокирован как Израилем, так и Египтом более 15 лет в попытке сдержать правителей анклава «ХАМАС». Но блокада повлияла на простых жителей Газы, около 50% из которых, по данным Центрального статистического бюро Палестины, не имеют работы. Заоблачно высокий уровень бедности делает работу в Израиле привлекательной для тех, кому посчастливилось получить разрешение.

«Курсор» писал ранее, что жителям населенных пунктов рядом с сектором Газа будет выплачена компенсация в связи с проведением операции «Рассвет». Соответствующая мера была принята по указанию премьер-министра Яира Лапида.

Еще мы писали, что Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что отправит сотням учеников в Газе планшеты для «связи с внешним миром».