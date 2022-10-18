По всему Израилю ночью проходили традиционные танцы с Торой

В сети показали впечатляющие видео массовых мероприятий, где евреи собрались для танцев с Торой в разных городах и местах.

Сегодня ночью по всему Израилю — танцы с Торой, они же «вторые акафот» после праздника Симхат Тора.

Видео опубликовал канал Люди в черном.

Танцы проходят везде, с шикарной атмосферой единения и радости.

Также в сети показали, как выглядела ночью ешива религиозных сионистов «Ар а-Мор» в Бней-Браке.

Традиционные танцы с Торой (они же «вторые акафот») это веселье для всех, независимо от цвета кожи и происхождения!

Ранее Курсор сообщал о рекорде на Суккот: 1,5 миллиона человек посетили заповедники и национальные парки. Самое оживленное движение было в Тель-Афеке, Кесарии, Масаде, Сахане, Бейт-Говрине и Пальмахиме.

Также «Курсор» писал, что правозащитники из Betzalmo вручили по 500 шекелей двум евреям за ритуал Суккот на Храмовой горе.

Кроме того, мы информировали, что пригрозивший «смертным приговором евреям» Канье Уэст приобретает социальную сеть. В своем заявлении соцсеть отмечает, что «покупка гарантирует Parler будущую роль в построении бесповоротной системы, где есть место для всех голосов».

Также Курсор информировал о том, что на прошлой неделе президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль впервые за время своего пребывания на должности открыли сукку в президентской резиденции для граждан.

Ранее редакция сообщала, что президент Герцог впервые посетит США с государственным визитом: подробности. В рамках визита, инициированного президентом США, запланированы встречи Герцога с высокопоставленными чиновниками правительства, Сената и Палаты представителей, а также главами еврейской общины.