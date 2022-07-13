Израиль заключил с Бахрейном важную сделку по продаже оружия: все подробности

Согласно статье Wall Street Journal, опубликованной во вторник, Израиль согласился продать Бахрейну беспилотные самолеты и системы защиты от беспилотников. Кроме того, Иерусалим должен сообщить о прогрессе в реализации инициативы по формированию ближневосточного военного альянса для противодействия Ирану.
В материале Wall Street Journal цитируется высокопоставленный бахрейнский чиновник, заявивший, что Моссад и Шин Бет в последние месяцы работали с Манамой над обучением ее сотрудников разведки.
Тот же чиновник сообщил Wall Street Journal, что Израиль согласился продать стране беспилотники, а также системы защиты от дронов.
В отчете не уточняется, какой тип беспилотника или оборонного оборудования числится в сделке.
Поддерживаемые Ираном террористы обвиняются в нападении на Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны с помощью боевых беспилотников, иногда врезающихся в объекты нефтепереработки, аэропорты и другие места.
Израиль и Бахрейн нормализовали отношения в 2020 году в рамках спонсируемых США соглашений Авраама, которые также установили дипломатические отношения между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Продолжая работу, начатую его предшественником, администрация президента США Джо Байдена стремится к дальнейшему расширению сотрудничества между Израилем и арабскими странами, в частности Саудовской Аравией, ключевым игроком в регионе.
Журнал ранее сообщал об организованном США оборонном саммите в Египте, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники из Израиля и союзных арабских стран, включая Саудовскую Аравию, с целью создания альянса для противодействия угрозам со стороны Ирана.
Ранее Курсор писал, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах.