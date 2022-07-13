Израиль заключил с Бахрейном важную сделку по продаже оружия: все подробности

WSJ процитировала официального представителя Бахрейна, который заявил, что разведывательное агентство Моссад уже помогает обучать бахрейнских коллег.

Согласно статье Wall Street Journal, опубликованной во вторник, Израиль согласился продать Бахрейну беспилотные самолеты и системы защиты от беспилотников. Кроме того, Иерусалим должен сообщить о прогрессе в реализации инициативы по формированию ближневосточного военного альянса для противодействия Ирану.

В материале Wall Street Journal цитируется высокопоставленный бахрейнский чиновник, заявивший, что Моссад и Шин Бет в последние месяцы работали с Манамой над обучением ее сотрудников разведки.

Тот же чиновник сообщил Wall Street Journal, что Израиль согласился продать стране беспилотники, а также системы защиты от дронов.

В отчете не уточняется, какой тип беспилотника или оборонного оборудования числится в сделке.

Поддерживаемые Ираном террористы обвиняются в нападении на Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны с помощью боевых беспилотников, иногда врезающихся в объекты нефтепереработки, аэропорты и другие места.

Израиль и Бахрейн нормализовали отношения в 2020 году в рамках спонсируемых США соглашений Авраама, которые также установили дипломатические отношения между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Продолжая работу, начатую его предшественником, администрация президента США Джо Байдена стремится к дальнейшему расширению сотрудничества между Израилем и арабскими странами, в частности Саудовской Аравией, ключевым игроком в регионе.

Журнал ранее сообщал об организованном США оборонном саммите в Египте, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники из Израиля и союзных арабских стран, включая Саудовскую Аравию, с целью создания альянса для противодействия угрозам со стороны Ирана.

Ранее Курсор писал, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах.