Израиль завершил Олимпийские игры в Пекине: все результаты

Очевидно, звездой Олимпиады для Израиля стал лыжник Барнабас Соллос, который превзошел все ожидания после участия в 5 различных соревнованиях.

Поскольку зимние Олимпийские игры в Пекине подошли к концу, Курсор предлагает посмотреть, как израильская делегация из шести спортсменов выступила против лучших в мире.

Нет сомнений, что настоящей звездой Олимпиады для Израиля стал лыжник Барнабас Соллос, который превзошел все ожидания после участия в 5 различных соревнованиях.

Так, он занял шестое место в мужском альпийском двоеборье, и это лучший результат Израиля не только на олимпийских лыжных соревнованиях, но и на зимних Олимпийских играх в целом.

Также 23-летний спортсмен финишировал в гигантском слаломе среди мужчин на 22-м месте, в слаломе — на 23-м. И в скоростном спуске, и в супергиганте он разместился на 30-й позиции.

19-летняя Сестра Соллоса, Ноа, участвовала в трех соревнованиях, но финишировала только в двух из них: в женском супергиганте спортсменка заняла 34-е место, а в слаломе — 41-е. Ноа не финишировала в слаломе-гиганте.

Что касается шорт-трека, то Владислав Быканов, участвовавший в своей третьей Олимпиаде за Израиль, показал смешанные результаты: он вышел в полуфинал на 1500 метров и занял 17-е место в общем зачете, а в четвертьфинале на 500 метров Быканов разместился на 12-й позиции. В забеге на 1000 метров 32-летний спортсмен не финишировал.

В фигурном катании дуэт Евгения Краснопольского и Хейли Копс занял 15-е место в общем зачете в парном катании, разместившись на 15-й позиции как в короткой программе, так и в произвольной программе. Цель Олимпийского комитета Израиля заключалась в том, чтобы уроженец Киева Краснопольский и уроженка Нью-Джерси Копс вышли в финал, и это именно то, что они смогли сделать.

Наконец, Алексей Быченко, принимавший участие в мужском одиночном катании, занял неутешительное 26-е место в короткой программе и не вышел в финал соревнований.

Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза.

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