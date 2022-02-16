Израильский лыжник-двоеборец Соллос завершил успешное выступление на Олимпиаде-2022

Израильский лыжник-двоеборец Соллос возвращается домой после того, как финишировал сегодня на 23-м месте в слаломе. Спортсмен также показал лучший результат Израиля на зимней Олимпиаде за всю историю, заняв 6-е место в горнолыжном двоеборье.

Израильский лыжник-двоеборец Барнабас Соллос завершил свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине отличным финишем в мужском слаломе в среду, заняв 23-е место в общем зачете из 87 участников.

Во время первого заезда температура на вершине холма была минус 18,5 градусов по Цельсию (минус 1 градус по Фаренгейту). Морозные условия сделали склон ледяным и скользким, из-за чего 34 из 87 спортсменов не смогли закончить первый этап.

Француз Клемент Ноэль выиграл золото с большим отрывом, за ним последовал Йоханнес Штролц из Австрии, выигравший серебро, и Себастьян Фосс-Солеваг из Норвегии, выигравший бронзу.

23-летний Соллос, родившийся в Венгрии, дебютировал на Олимпийских играх в Пекине и оказался в центре внимания, заняв шестое место в мужском альпийском двоеборье.

Этот результат стал лучшим для Израиля на олимпийских лыжных соревнованиях и стал лучшим результатом Израиля на зимних Олимпийских играх в целом.

Как ранее писал Курсор, Соллос прокомментировал исторический для Израиля результат на зимней Олимпиаде.

Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза.

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