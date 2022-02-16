Израильский лыжник-двоеборец Соллос завершил успешное выступление на Олимпиаде-2022

Израильский лыжник-двоеборец Барнабас Соллос завершил свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине отличным финишем в мужском слаломе в среду, заняв 23-е место в общем зачете из 87 участников.
Во время первого заезда температура на вершине холма была минус 18,5 градусов по Цельсию (минус 1 градус по Фаренгейту). Морозные условия сделали склон ледяным и скользким, из-за чего 34 из 87 спортсменов не смогли закончить первый этап.
Француз Клемент Ноэль выиграл золото с большим отрывом, за ним последовал Йоханнес Штролц из Австрии, выигравший серебро, и Себастьян Фосс-Солеваг из Норвегии, выигравший бронзу.
23-летний Соллос, родившийся в Венгрии, дебютировал на Олимпийских играх в Пекине и оказался в центре внимания, заняв шестое место в мужском альпийском двоеборье.
Этот результат стал лучшим для Израиля на олимпийских лыжных соревнованиях и стал лучшим результатом Израиля на зимних Олимпийских играх в целом.
Как ранее писал Курсор, Соллос прокомментировал исторический для Израиля результат на зимней Олимпиаде.
Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.