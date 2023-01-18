Израильская армия получит передовые электрооптические системы

Минобороны Израиля подписало соглашение с компанией Elbit Systems о закупке передовых оптико-электронных систем для Сухопутных войск ЦАХАЛа.

Израильская компания по производству оборонной электроники Elbit поставит развертываемые системы наблюдения большой дальности и тактические системы обнаружения целей. Кроме того, контракт включает в себя техническое обслуживание оптико-электронных систем производства Elbit, а также поставку и техническое обслуживание передовых оптико-электронных систем для пехотных войск ЦАХАЛа.

Различные системы включают развертываемые системы наблюдения большой дальности, тепловизионные прицелы и приборы ночного видения. Они обеспечат ЦАХАЛу возможности наблюдения, обнаружения целей и обнаружения противника в различных боевых сценариях в дневное и ночное время. Стоимость сделки оценивается примерно в 95 млн долларов, срок действия контракта — 10 лет.

«Наши тактические оптико-электронные системы улучшают защиту сил, точность и быстроту замыкания цепи между датчиком и стрелком. Этот контракт, который также включает долгосрочную гарантию и техническое обслуживание, значительно улучшит техническое обслуживание и готовность наших систем в полевых условиях», — сказал Орен Сабаг, генеральный директор Elbit Systems.

Соглашение заключено всего через неделю после того, как Минобороны подписало еще один контракт с Elbit на расширение Учебного центра миссии (MTC) на базе ВВС «Хацор» ​​на юге, где будут установлены тренажеры для обучения полетам на самолетах F-15 и F-16.

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