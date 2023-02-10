eBay увольняет десятки сотрудников в Израиле в рамках глобальных сокращений

Гигант электронной коммерции eBay заявил, что сокращение коснется десятков сотрудников научно-исследовательского центра eBay в Израиле, созданного в 2005 году после приобретения shopping.com и в котором работают сотни человек.

Об этом сообщает calcalistech.com.

«Важно то, что этот сдвиг дает нам дополнительное пространство для инвестиций и создания новых ролей в перспективных областях — новых технологиях, клиентских инновациях и ключевых рынках — и продолжать адаптироваться и приспосабливаться к изменяющимся макроэкономическим условиям, электронной коммерции и технологическому ландшафту», — сказал Джейми Янноне, главный исполнительный директор eBay, в обращении к сотрудникам.

Множество американских компаний, от Goldman Sachs до Alphabet, в этом году уволили тысячи сотрудников, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок. Zoom объявила о планах сократить около 1300 рабочих мест во вторник, в то время как в январе Google уволила более 12 000 сотрудников, Microsoft объявила о своем намерении сократить 10 000 сотрудников, а Salesforce уволила 7 000 сотрудников.

Ранее Курсор писал, что американская компания Qualcomm, которая занимается производством чипов, намерена сократить численность штата. Предполагается, что в израильском филиале без работы останутся десятки сотрудников.

Напомним, что крупные компании со всего мира продолжают массово увольнять сотрудников, в ближайшее время американский интернет-гигант Google также сократит численность своего штата.

Читайте также, что 18 января о сокращении численности штата объявила американская компания Microsoft. В ближайшее время ее представители оставят без работы 10 тысяч сотрудников.