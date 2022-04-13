Израильская киберполиция удалила шесть тысяч постов в соцсетях с призывами к насилию

Паблики и комментарии в социальных сетях, призывающие или поддерживающие насилие над израильтянами, проверяет и удаляет отдел Государственной прокуратуры. За последние недели выявлено около шести тысяч постов.

За три последние отделом киберпрокуратуры было проверено примерно 5815 запросов от сотрудников служб безопасности по вопросу удаления из соцсетей провокационного контента или пропагандирующих терроризм постов,

О громадной проведенной работе отчитался отдел киберпрокуратуры Государственной прокуратуры.

После серии террористических актов за последний месяц, которые забрали более десятка жизни мирных граждан, стали поступать обращения из различных арабских и бедуинских районов Израиля о провокационных постах.

Около 3300 обращений с жалобами зафиксировано из Facebook, удалено 87% из них.

770 жалоб поступило на контент в Tiktok, 84% из них были удалены.

К примеру, палестинский блогер Салех Зигари в марте похвалил террористов, которые виновны в смертоносном теракте в Бней-Браке, где погибло пять человек. Этот издевательский комментарий принес ему дополнительных подписчиков. Такие случаи будут пресекаться киберполицией, а проверки контента носят постоянный характер.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ провел операцию в Наблусе, начались столкновения. В Дженине слышна сильная стрельба. Более дюжины палестинцев заявили, что они пострадали, когда войска обеспечивали восстановление разрушенной гробницы Иосифа в Наблусе.

«Курсор» передавал слова Беннета, что новые выборы для граждан Израиля будут разрушительны. Беннет заявил, что новые выборы станут разрушительны для Израиля и его граждан, а а также призвал к единству: «Я призываю всех объединиться перед врагом снаружи, враг не внутри».