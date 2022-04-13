Израильская киберполиция удалила шесть тысяч постов в соцсетях с призывами к насилию

За три последние отделом киберпрокуратуры было проверено примерно 5815 запросов от сотрудников служб безопасности по вопросу удаления из соцсетей провокационного контента или пропагандирующих терроризм постов,
О громадной проведенной работе отчитался отдел киберпрокуратуры Государственной прокуратуры.
После серии террористических актов за последний месяц, которые забрали более десятка жизни мирных граждан, стали поступать обращения из различных арабских и бедуинских районов Израиля о провокационных постах.
Около 3300 обращений с жалобами зафиксировано из Facebook, удалено 87% из них.
770 жалоб поступило на контент в Tiktok, 84% из них были удалены.
К примеру, палестинский блогер Салех Зигари в марте похвалил террористов, которые виновны в смертоносном теракте в Бней-Браке, где погибло пять человек. Этот издевательский комментарий принес ему дополнительных подписчиков. Такие случаи будут пресекаться киберполицией, а проверки контента носят постоянный характер.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ провел операцию в Наблусе, начались столкновения. В Дженине слышна сильная стрельба. Более дюжины палестинцев заявили, что они пострадали, когда войска обеспечивали восстановление разрушенной гробницы Иосифа в Наблусе.
«Курсор» передавал слова Беннета, что новые выборы для граждан Израиля будут разрушительны. Беннет заявил, что новые выборы станут разрушительны для Израиля и его граждан, а а также призвал к единству: «Я призываю всех объединиться перед врагом снаружи, враг не внутри».