Службы безопасности обвинили СМИ в том, что они превратили преследование террориста в реалити-шоу

В совместном заявлении израильская полиция, Армия обороны Израиля и служба безопасности ШАБАК обратились с резким письмом к средствам массовой информации после освещения вчерашней террористической атаки в Тель-Авиве.
«Некоторые СМИ превратили погоню за террористом в реалити-шоу, без цензуры и самокритики», — говорится в заявлении.
После нападения со смертельным исходом репортеры некоторых телеканалов присоединились к полицейским и солдатам во время розыска на улицах города.
«СМИ транслировали происходящее в прямом эфире, кадры преследования подлого террориста транслировались без всяких фильтров, в каждый дом в Израиле, и, к сожалению, также и врагу», — говорится в заявлении.
Телеканалы обвиняются в разоблачении лиц бойцов спецподразделений, их методов работы, вооружения и снаряжения.
В заявлении также говорится, что чиновники видят «тревожный» рост обмена «необоснованной информацией, часть которой является полностью ложной».
Ранее редакция нашего сайта писала, что Беннет выразил соболезнования семье третьего погибшего в результате теракта в Тель-Авиве.
Также Курсор сообщал, что стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве.
Еще напомним, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.