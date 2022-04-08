Службы безопасности обвинили СМИ в том, что они превратили преследование террориста в реалити-шоу

Они добавили, что различные органы безопасности также будут работать над улучшением своего поведения на местах инцидентов, связанных с безопасностью. «Это наша обязанность», — говорится в заявлении.

В совместном заявлении израильская полиция, Армия обороны Израиля и служба безопасности ШАБАК обратились с резким письмом к средствам массовой информации после освещения вчерашней террористической атаки в Тель-Авиве.

«Некоторые СМИ превратили погоню за террористом в реалити-шоу, без цензуры и самокритики», — говорится в заявлении.

После нападения со смертельным исходом репортеры некоторых телеканалов присоединились к полицейским и солдатам во время розыска на улицах города.

«СМИ транслировали происходящее в прямом эфире, кадры преследования подлого террориста транслировались без всяких фильтров, в каждый дом в Израиле, и, к сожалению, также и врагу», — говорится в заявлении.

Телеканалы обвиняются в разоблачении лиц бойцов спецподразделений, их методов работы, вооружения и снаряжения.

В заявлении также говорится, что чиновники видят «тревожный» рост обмена «необоснованной информацией, часть которой является полностью ложной».

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