ЦАХАЛ провел операцию в Наблусе, начались столкновения

В Дженине слышна сильная стрельба. Более дюжины палестинцев заявили, что они пострадали, когда войска обеспечивали восстановление разрушенной гробницы Иосифа в Наблусе.

Палестинец скончался в результате ранения во время столкновений с израильскими войсками в городе Наблус на севере Иудеи и Самарии в среду утром, сообщили представители палестинского здравоохранения.

Об этом передает The Times Of Israel.

Столкновения произошли, когда войска проводили операцию по аресту и обеспечивали восстановление святыни в Наблусе, которая, как считается, является могилой библейского Иосифа, после того, как палестинцы дважды подвергли ее вандализму в последние дни.

Служба экстренной помощи Палестинского Красного Полумесяца сообщила, что 31 палестинец пострадал в столкновениях с израильскими силами у могилы Иосифа. Позже министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что один из них скончался.

Палестинские чиновники здравоохранения опознали мужчину как 34-летнего Мухаммеда Хасана Мухаммеда Асафа.

Во вторник военные заявили, что в Наблусе был арестован мужчина по подозрению в вандализме в отношении еврейского святого места.

Армия обороны Израиля не прокомментировала столкновения, но ранее она заявила, что пятый день подряд проводит широкомасштабные аресты на севере Иудеи и Самарии.

Ранее Курсор писал, что рано утром, 13 апреля, строительная бригада, направленная Региональным советом Самарии, под охраной солдат ЦАХАЛа проводила ремонтные работы в комплексе гробниц на южной окраине города Шхем, находящегося под контролем Палестинской автономии.