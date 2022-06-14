В среду Управление инноваций Израиля проведет специальную демонстрацию новой технологии беспилотников.
Об этом сообщает Israel National News.
Выставка пройдет в районе Рамат-Авив в Тель-Авиве.
Во время развертывания из точки старта в нескольких сотнях метров от места приземления вылетает дрон с коробкой, в которой находится бутылка шампанского и два бокала.
Через несколько минут он попадает на специальное средство рассылки, которое автоматически перехватывает посылку и распределяет ее по соответствующему почтовому ящику, отправляя получателю электронное письмо о том, что посылка пришла со ссылкой, которая позволит открыть почтовый ящик, когда он находится рядом.
На месте будут присутствовать эксперты Управления по инновациям Израиля, которые проинформируют о новых разработках и их значении для адаптации отрасли.
Курсор ранее писал, что Израиль представил новый роботизированный боевой автомобиль BLR-2. Автомобиль оснащен платформой типа BLR-2, 30-мм автономной башней, разработанной Управлением танков и БТР, системой активной защиты «Железный кулак» компании Elbit, системой контроля огня и управления полетами, роботизированным автономным комплектом, а также системами оповещения.
Также наш сайт писал, что Израиль представил в Париже новую систему обнаружения огня. Компания IAI представила на выставке в Париже новую систему обнаружения огневых точек на поле боя. Она называется OTHELLO-P. Она оснащена искусственным интеллектом, который обрабатывает данные с новыми, более эффективными электрооптическими и акустическими датчиками SWIR.