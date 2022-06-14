Управление инноваций Израиля проведет специальную демонстрацию новой технологии беспилотников

В среду Управление инноваций Израиля проведет специальную демонстрацию новой технологии беспилотников.

Об этом сообщает Israel National News.

Выставка пройдет в районе Рамат-Авив в Тель-Авиве.

Во время развертывания из точки старта в нескольких сотнях метров от места приземления вылетает дрон с коробкой, в которой находится бутылка шампанского и два бокала.

Через несколько минут он попадает на специальное средство рассылки, которое автоматически перехватывает посылку и распределяет ее по соответствующему почтовому ящику, отправляя получателю электронное письмо о том, что посылка пришла со ссылкой, которая позволит открыть почтовый ящик, когда он находится рядом.

На месте будут присутствовать эксперты Управления по инновациям Израиля, которые проинформируют о новых разработках и их значении для адаптации отрасли.