Израильская компания начала поставки БПЛА армии Филиппин

13:13, Сегодня
Новости Израиля, Экономика
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Фото: Курсор

Концерн еще в 2019 году подписал контракт на сумму 153 миллиона долларов.

Израильский концерн Elbit Systems приступил к поставкам и передаче беспилотников филиппинской армии.

Об этом сообщает портал IsraelDefence.

Отмечается, что еще в октябре 2019 года компания подписала контракт на сумму 153 миллиона долларов на поставку многоуровневой системы БПЛА филиппинским военным, которая включает в себя более 1000 единиц Hermes 90 Thor.

Согласно данным СМИ, филиппинская армия заказала 533 системы, каждая из которых включает в себя 2 беспилотника Hermes 90 Thor и портативную операционную систему для управления и наблюдения. Сейчас, после производства БПЛА и оборудования, израильский концерн приступил к поставкам и передаче БПЛА армии азиатского государства.

Как сообщал Курсор, израильская компания Elbit Systems презентовала 120-мм миномет Crossbow («Арбалет»).

Оружие может быть установлено в миссионном модуле с минимальным выступом и легко управляется одним членом экипажа. Миномет также имеет предохранитель для полностью автоматической работы.

В компании отметили, что их новая разработка может вести огонь из линейки минометных снарядов Elbit, в частности снарядов с увеличенным радиусом действия и точным наведением. Миномет имеет дальность стрельбы 10 км и скорострельность более 12 выстрелов в минуту, достигая 16 выстрелов за первую минуту.

Курсор писал ранее, что израильская компания Elbit Sytems представила БПЛА Lanius размером с ладонь. Он разработан на основе гоночных дронов и использует искусственный интеллект для полета внутри зданий, сбора тактической информации внутри города и уничтожения вражеских истребителей с помощью своей смертоносной взрывчатки.

Еще мы писали, что израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems оснастит армию Финляндии передовыми системами связи.

Напомним, что израильский производитель оружия Elbit Systems подписал две международные сделки на сумму более 150 миллионов долларов.

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