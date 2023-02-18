Израильская компания создала первый дрон на водороде: в чем его преимущество

Израильская компания HevenDrones запустила новую линейку дронов, работающих на водороде. Они могут применяться как в коммерческой, так и в оборонной сферах.

Об этом пишет Sustainabilitymag.

Беспилотники могут применять для лесовосстановления, доставки, реагирования на чрезвычайные ситуации и дальние миссии по сбору разведывательной информации. Дрон H2D55 иметь в пять раз более высокую энергоэффективность по сравнению с устройствами с питанием от литиевых батарей, он способен летать до 100 минут и нести полезную нагрузку 7 кг.

Первая модель беспилотника будет представлена на выставке IDEX, которая пройдет в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ОАЭ) с 20 по 24 февраля. Компания надеется, что Эмираты могут стать главным рынком для новой линейки водородных беспилотников, их могут применять в строительстве и нефтегазовом секторе.

В HevenDrones отметили, что в течение следующих девяти месяцев будут выпущены еще два дрона, которые имеют большую дальность полета и повышенную грузоподъемность.

«Беспилотные летательные аппараты не только приносят огромную пользу ключевым областям нашей экономики и общества, но мы работаем над тем, чтобы эта ценность усугублялась сокращением выбросов углерода и общей энергоэффективностью за счет использования водорода. H2D55 — это первый шаг к достижению этой цели» — отметил основатель и исполнительный директор компании HevenDrones Бенцион Левинсон.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems заключила контракт с Великобританией и поставит ей до середины текущего года беспилотные летальные аппараты Magni-X.

Еще мы писали, что в 2023 году Армия обороны Израиля проведет боевое крещение для беспилотных летательных аппаратов, детали которых ранее не раскрывались.

Напомним, что израильская компания Elbit Sytems представила БПЛА Lanius размером с ладонь. Он разработан на основе гоночных дронов и использует искусственный интеллект для полета внутри зданий, сбора тактической информации внутри города и уничтожения вражеских истребителей с помощью своей смертоносной взрывчатки.