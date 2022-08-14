Израильская медицина творит чудеса: украинская девочка, пострадавшая от обстрелов начала ходить

Девочка из Чернигова Дарина благодаря помощи израильских врачей сможет самостоятельно ходить. Израильские врачи восстановили здоровье ребенка, на которого свалилось столько боли и горя.

Дарина, попавшая под обстрел в Чернигове и доставленная на лечение в Израиль в больницу Шеба, уже ходит абсолютно самостоятельно.

Об этом сообщил Михаэль Бродский, посол Израиля в Украине.

Израильские врачи показали свое мастерство, восстановив здоровье ребенка, на которого свалилось столько боли и горя. Девятилетняя девочка, в марте получившая ранения в результате обстрелов российской армии, начала ходить даже без костылей.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!