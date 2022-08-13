У Зеленского объяснили, зачем россия обстреливает Запорожскую АЭС

Россия обстреливает Запорожскую атомную станцию, чтобы обесточить южные области, а затем обвинить в этом Украину.

Подоляк отметил, что рф* бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель — отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию. По его словам, ООН и МАГАТЭ продолжают внимательно следить за событиями.

Работник ЗАЭС на условиях анонимности рассказал западным СМИ, что российские войска имитируют «обстрелы» Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из Никополя, разместив артиллерийские установки на площадке станции, где хранятся тяжелые металлические конструкции.

По его словам, обстрелы станции ведут с таким расчетом, чтобы не нанести катастрофических разрушений. Так, сначала работники росатома просили провести экскурсию по объекту. В то же время, захватчики разбивают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что «это якобы делает ВСУ». По словам инженера, это может привести к т. н. «блекауту». Он считает, что это делается, чтобы затем предоставить план «соединения» ЗАЭС с энергосистемой россии через линию ЗАЭС – Мелитополь – Джанкой.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

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