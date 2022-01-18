В 2021 году 30 процентов всех антисемитских инцидентов в мире произошли в США

Примерно 30% всех антисемитских инцидентов, зарегистрированных в мире в 2021 году, произошли в США, говорится в новом докладе Еврейского агентства и Всемирной сионистской организации.
Об этом пишет Arutz Sheva.
США занимают второе место по количеству зарегистрированных в прошлом году антисемитских инцидентов после Европы.
В разбивке по штатам наибольшее число антисемитских инцидентов в 2021 году было зафиксировано в Нью-Йорке, за ним следуют Калифорния, Флорида, Массачусетс и Пенсильвания. Техас, где в прошлую субботу стрелок захватил в заложники четырех человек в синагоге, занял шестое место.
Цифры, как правило, коррелируют с численностью местного еврейского населения в абсолютном выражении.
Нью-Йорк, Калифорния и Флорида, занявшие первое, второе и третье места по количеству антисемитских инцидентов, также являются местами проживания первого, второго и третьего по численности еврейского населения в США.
Массачусетс занимает седьмое место по численности еврейского населения в США, Пенсильвания — пятое, а Техас — девятое.
В США, на долю которых приходится около 30% антисемитских инцидентов, зарегистрированных в мире, проживает примерно 40% всего еврейского населения.
Курсор ранее писал, что Байден отстранил члена комиссии по охране мест Холокоста. Президент Джо Байден исключил из комиссии, которая отслеживает места Холокоста, назначенца Трампа, имеющего связи с HL Mencken Club, группой, которая, как утверждают некоторые, включает в себя белых националистов.
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