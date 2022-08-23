Израильская технология может сделать революцию в сфере косметологии

В масках для лица из авокадо нет ничего нового, но теперь израильский стартап AvoMed запатентовал то, что он описывает как экологически чистый процесс извлечения соединения биоактивных полигидроксилированных жирных спиртов (PFA) из косточек авокадо для использования в качестве средства для лечения кожи.

Соединения, обнаруженные в дереве авокадо, от корня до плода, используются для лечения различных заболеваний у людей. Теперь было продемонстрировано, что они эффективны для облегчения проблем с кожей, включая повреждения от солнца. Солнечное повреждение, также называемое фотостарением, возникает в результате воздействия УФ-лучей, вызывающих появление морщин, пятен, видимых кровеносных сосудов и неравномерного тона кожи.

Компания AvoMed, основанная председателем правления Одедом Башаном, разработала линию косметики на основе PFA, предназначенную для женщин и мужчин, стремящихся питать и лечить свою кожу с помощью натуральных продуктов.

Технология компании основана на исследованиях Технион-Института технологий, Института Вейцмана и Медицинского центра Хадасса, а также Skin Axis Labs в США.

Косточки авокадо считаются отходами пищевой промышленности, остатками на фабриках по производству гуакамоле, масла авокадо и других продуктов. Более того, косточки авокадо необходимо утилизировать осторожно, потому что, если оставить их для органического разложения, они загрязнят почву. Этот процесс является дорогостоящим и трудоемким.

AvoMed сообщает, что его процесс экстракции является чистым и экологически безопасным, а оставшиеся отходы можно использовать в качестве высокопитательного корма для животных.

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