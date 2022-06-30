Косметологи призвали не выкидывать банановую кожуру: приложите ее к лицу, результат удивит

Бананы любят многие, но их кожуру зачастую все выбрасывают. А зря.

Банановая кожура очень питательна, но ее не употребляют в пищу из-за неприятного вкуса. А вот «подпитать» ею кожу лица — отличное решение. К тому же, банановая кожура содержит гораздо больше питательных веществ, таких как витамин В6, магний и кальций, чем бананы.

Банановая кожура содержит более 10 каротиноидов и более 40 фенольных соединений. Эти два активных вещества обладают сильным антиоксидантным и антибактериальным действием, а также могут эффективно подавлять размножение грибков и бактерий.

Людям с проблемами кожи, такими как акне (прыщи) на лице, рекомендуется использовать банановую кожуру, чтобы протирать лицо дважды в день. Через некоторое время вы заметите результаты. Кроме того, такая маска обеспечит увлажнение, нежное отшелушивание, повышение эластичности кожи, а также уменьшение морщин.

Использовать ее очень просто — осторожно потрите внутреннюю часть банановой кожуры лицо и оставьте на 5-10 минут, затем смойте теплой водой.

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