Израильтянка пострадала от окрашивания ресниц и бровей в косметическом салоне

После этого инцидента Министерство здравоохранения подчеркнуло, что в настоящее время в Государстве Израиль нет косметических средств, лицензированных для использования при окрашивании ресниц, за исключением туши для ресниц.

Во избежание сомнений, предприятия, предназначенные для немедицинского лечения, включая косметические салоны, должны использовать лицензированную косметику.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Израиля.

Стало известно, что израильтянка пострадала от окрашивания бровей и ресниц краской, после чего минздрав предупредил граждан воздержаться от подобных процедур.

Министерство здравоохранения предупреждает общественность о том, что использование продуктов, не лицензированных Министерством здравоохранения, или использование продуктов, на которые не распространяются условия их лицензии, может нанести вред здоровью населения.

Также необходимо тщательно проверять, чтобы используемая косметика была одобренной, не содержащей дополнительных веществ, состав которых не проверялся и их безопасность неизвестна.

Напомним, чтоа ранее «Курсор» писал о том, что израильские ученые создали имплантаты человеческого спинного мозга для лечения паралича. Технология, лежащая в основе прорыва, использует образцы тканей пациента, превращая их в функционирующий имплантат спинного мозга с помощью процесса, который имитирует развитие спинного мозга у человеческих эмбрионов.

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