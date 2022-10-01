Израильская технология поможет уменьшить побочные эффекты химиотерапии

Команда биомедицинских инженеров заявила, что изобрела новый наноноситель и протестировала его на лабораторных мышах.

Израильские исследователи разработали новую технологию, которая способна значительно уменьшить побочные эффекты, возникающие при лечении онкологического заболевания, в частности от химиотерапии.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Команда из Технион — Израильского технологического института считает, что технология также могла бы возродить многочисленные методы лечения, которые сегодня считаются небезопасными, и позволить врачам увеличить дозы некоторых существующих лекарств.

С помощью нового изобретения ученые смогут доставлять лекарство только к пораженным клеткам, а не по всему телу. Препараты-ингибиторы уже испытаны на лабораторных мышах. Эксперимент показал многообещающие результаты.

«Новый наноноситель фактически позволил нам успешно лечить мышей лекарством, которое обычно нельзя использовать из-за его сильных побочных эффектов», — заявили исследователи.

Ученые говорят, что этот новый материал позволит очень точно доставлять лекарства к опухолям. Побочные эффекты, возникающие в результате попадания препарата в другие части тела, могут быть значительно уменьшены.

«И, если можно уменьшить побочные эффекты, то можно будет увеличить дозы препаратов, поскольку дозы часто определяются для ограничения побочных эффектов», — говорят эксперты.

«Курсор» писал ранее, что раковые опухоли могут содержать несколько видов грибков.