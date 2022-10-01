Раковые опухоли могут содержать несколько видов грибков — исследование

Исследователи из Научного института Вейцмана в Реховоте и Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) обнаружили, что грибы живут в опухолях, и с помощью анализов крови они могут ускорить обнаружение, диагностику и, возможно, даже лечение рака.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Cell, злокачественные новообразования содержат несколько видов грибков, которые различаются по типу опухоли. Это дополняет понимание учеными взаимодействия между раковыми клетками и бактериями, которые существуют в опухолях, наряду с грибками, которые, как уже было показано, влияют на рост рака, метастазирование и реакцию на терапию.

Исследователи, которые систематически профилировали грибковые сообщества в более чем 17 000 образцов тканей и крови, взятых у пациентов с 35 различными типами рака, обнаружили, что грибы могут быть обнаружены во всех из них. В основном грибы были обнаружены «прячущимися» внутри раковых клеток или в иммунных клетках внутри опухолей.

Исследование также выявило множественные корреляции между наличием специфических грибов в опухолях и условиями, связанными с лечением. Например, у пациентов с раком молочной желез, у которых есть Malassezia globosa — грибок, который естественным образом встречается на коже — в их опухолях была гораздо более низкая выживаемость, чем у тех, у кого грибка не было.

Кроме того, установлено, что в опухолях молочной железы пожилых пациенток более распространены специфические грибы, чем у более молодых, в опухолях легких курильщиков, чем у некурящих, и в опухолях меланомы, не отвечающих на иммунотерапию, чем в опухолях. которые ответили на терапию.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что грибковая активность является «новым и появляющимся признаком рака. Эти результаты должны побудить нас лучше изучить потенциальные эффекты опухолевых грибов и пересмотреть почти все, что мы знаем о раке, через «призму микробиома»», — заявил профессор Равид Штраусман из отдела молекулярной клеточной биологии Вейцмана, который был одним из руководителей исследования.

Исследование, которое охарактеризовало как грибы, так и бактерии, присутствующие в опухолях человека, показало, что в опухолях можно найти их типичные «концентраторы».

«Это исследование проливает новый свет на сложную биологическую среду в опухолях, а будущие исследования покажут, как грибы влияют на рост рака. Тот факт, что грибы можно обнаружить не только в раковых клетках, но и в иммунных клетках, означает, что в будущем мы, вероятно, обнаружим, что грибы оказывают некоторое влияние не только на раковые клетки, но и на иммунные клетки и их активность», — сказал профессор Ицхак Пилпель, соавтор исследования и главный исследователь отдела молекулярной генетики Вейцмана.

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