Израильская торговая сеть запустила неожиданную распродажу

Популярная израильская сеть Castro объявила о распродаже вещей из осенне-зимней коллекции 2022 года. Покупатели могут приобрести за 100 шекелей три предмета женской или мужской одежды, то есть одна вещь обойдется всего в 33,3 шекеля. Или же можно купить три предмета одежды для новорожденных или детей за 60 шекелей (20 шекелей – вещь).

Эксперты в области продажи модной одежды говорят, что это убыточная акция для сети. При чем, компания продает не остатки старых запасов, а предметы одежды из последней коллекции прошлого года. Онлайн-покупатели за товары, сумма которых превысит 199 шекелей, могут воспользоваться также бесплатной доставкой на дом.

Судя по всему, такая распродажа была объявлена из-за слабых продаж осенне-зимней одежды. Эксперты говорят, что лучше было бы уничтожить товар и списать его стоимость, нежели продавать за такую низкую цену, ведь это может негативно отразиться на имидже бренда.

К слову, многие другие торговые сети также предлагают покупателям выгодные скидки на зимнюю одежду, это связано с низким спросом на вещи из-за жаркой погоды. Некоторые компании снизили стоимость своей продукции на 50-70 процентов.

«Курсор» писал ранее, что в этом месяце в Тель-Авиве открылся первый магазин сети 7-Eleven и покупатели выстроились в огромную очередь, чтобы попробовать фирменные блюда, в частности напиток со льдом Slurpees.

Еще мы писали, что группа Fox подписала соглашение с международной сетью кафе Pret A Manger об открытии ее филиалов на территории Израиля.

Напомним, в Израиле начнет функционировать онлайн-магазин французской сети супермаркетов Carrefour, которая заходит на наш рынок.