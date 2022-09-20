Израильские археологи сделали уникальное научное открытие

Благодаря методам судебно-медицинской экспертизы исследователи проанализировали остатки сосудов 14-го века до н.э., которые раскопали в могильной яме в Тель-Иегуде в центре Израиля. Это помогло обнаружить первое вещественное доказательство использования галлюциногена в человеческой истории, датирующееся бронзовым веком (XXXV / XXXIII – XIII / XI века до н. э.)

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Это первое эмпирическое физическое свидетельство употребления опиума в Леванте в эпоху поздней бронзы – и я бы сказал, даже в Старом Свете», – сказал ведущий исследователь и доктор Ванесса Линарес.

Остатки опиума нашли в высококачественных керамических кувшинах с кольцами, импортированными с Кипра, а также в других, которые использовали в погребальном комплексе. Последний обнаружили в Тель-Иегуде в ходе исследование, которое провел директор раскопок Управления древностей Израиля Эриолой Якоэль в 2012–2017 годах. Там нашли несколько ханаанских могил, датирующиеся поздним бронзовым веком, и сосуды с разными остатками. Исследование органических остатков показало, что среди них был опиум.

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