История Солнца может быть скрыта на Луне — ученые

Ученые заявили, если вы хотите узнать об истории Солнца, ищите не дальше Луны.

Это рекомендация группы ученых, которые надеются использовать будущие лунные миссии Артемиды, чтобы помочь понять историю жизни нашей родной звезды.

Статья была опубликована Universe Today.

Солнце всегда влияло на все тела Солнечной системы. Мы получаем не только тепло и свет от Солнца, но и постоянный дождь высокоэнергетических частиц и солнечного ветра. И это происходит не только сегодня, это происходит каждый день в течение последних 4,5 млрд лет.

Однако выветривание под действием ветра, эрозия под действием воды и постоянные циклы тектоники плит берут на себя любые изменения, которые Солнце могло внести в нашу кору, и либо сдувает ее, либо погребает глубоко в нашей мантии. Но мертвые миры намного лучше хранят записи, согласно новому техническому документу, недавно появившемуся в журнале препринтов arXiv. А так как Луна — ближайший к нам мертвый мир, и цель серии миссий Артемиды, то ученые считают, что следует отправиться туда.

Ученые признают, что с момента ее первоначального образования на поверхности Луны наблюдалась некоторая поверхностная активность, такая как потоки лавы и удары астероидов и комет. Но эта деятельность на самом деле помогает, а не мешает, согласно официальному документу.

Потоки лавы могут изолировать большие участки поверхности Луны от дальнейшего взаимодействия с Солнцем. Ученые отметили, если получится копать под потоками и в более глубокий реголит Луны, то можно будет сделать моментальный снимок солнечной истории до того, как излилась лава.

Ученые наметили несколько ключевых величин, которые мы можем измерить по лунным образцам, и то, как они связаны с активностью Солнца. Например, можно посмотреть, как долго образец подвергался воздействию космических лучей, и использовать это для моделирования скорости производства космических лучей Солнцем за последние несколько миллиардов лет.

Также можно посмотреть на следы, оставленные высокоэнергетическими частицами, когда они зарываются в земную кору, чтобы получить ту же информацию.

Ученые отметили, что со временем лунный грунт медленно превращается в брекчию, и этот процесс меняется в зависимости от количества солнечной радиации. Сравнивая разные образцы на разных глубинах и в разных местах, мы можем понять изменение яркости Солнца с течением времени.

Согласно официальному документу, в Солнечной системе нет более доступного места, где можно было бы заглянуть в древнюю историю Солнца. Поэтому Луна — это солнечная капсула времени.

Ранее Курсор писал, что ученые установили, когда Солнце поглотило собственную туманность. Солнце сформировалось в центре туманности, которое оно впоследствии питала, чтобы стать более массивной. Большинство существующих звезд делают то же самое.

Ученые разработали химический накопитель солнечной энергии. Исследования, которые позволят сконцентрировать солнечную энергию в небольшом компактном устройстве, проводились шведскими учеными, в результате получены потрясающие результаты.

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