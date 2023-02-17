Реакция москвы на визит Коэна в Украину: возобновлен суд по делу о закрытии Сохнута

В *россии состоялось заседание Басманного суда по делу о ликвидации Сохнута, также известного как Еврейского агентства, в рф.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

По любопытному стечению обстоятельств это произошло на следующий день после того, как израильский министр иностранных дел Эли Коэн впервые посетил Украину с начала войны, где встретился с ее президентом Владимиром Зеленским.

До этого судебные заседания по этому вопросу в россии проходили очень быстро и судья принимал решение по просьбе израильской стороны об очередной отсрочке, но на сей раз все прошло иначе. Судья выслушивал в течение заседания, продлившегося около часа, тезисы обеих сторон, а после принял решение о проведении в ближайший понедельник, 20 февраля, повторного слушания.

Российский минюст придерживается своей позиции, согласно которой деятельность Сохнута на территории рф необходимо полностью прекратить. По словам представителя ведомства, Еврейское агентство занимается в рф сбором и обобщение персональных данных, что является нарушением закона «О персональных данных».

В ходе заседания заявили, что Сохнут занимался сбором персональных данных с возможных репатриантов без их письменного согласия и хранением без необходимой защиты, что противоречит законодательству. За это организацию оштрафовали на сумму 735 тысяч рублей.

Юристы, защищающие Еврейское агентство, потребовали отклонить иск, потому что два выявленных и зафиксированных нарушения в уставе организации исправили, в силу чего иск нерелевантен. Однако, как утверждают некоторые источники, на исход этого дела влияет не Басманный суд и не, нарушил или не нарушил Сохнут закон.

Ранее мы рассказывали, что Лукашенко прибыл в россию.

Также «Курсор» сообщал, что погибшей под колесами поезда в Тель-Авиве женщина оказалась репатрианткой из Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!