Израильские деревни будут представлены на конференции ООН по туризму в Саудовской Аравии

Всемирная туристская организация ООН выбрала израильские деревни Неот Смадар и Кфар Кама для участия в конференции «Лучшие туристические деревни» в Саудовской Аравии в феврале этого года.

Об этом сообщает Haaretz.

Представители министерства туризма собираются посетить предстоящую туристическую конференцию в Саудовской Аравии, на которой должны быть представлены две израильские деревни. С 27 по 28 февраля в городе Алула пройдет конференция «Лучшие туристические деревни», организованная Всемирной туристской организацией ООН по программе «Туризм для развития сельских районов».

ЮНВТО объявила Кфар-Каму, черкесский город в Нижней Галилее, одной из своих «лучших туристических деревень» на 2022 год, а Неот-Смадар, кибуц в Негеве с населением чуть более 200 человек, был добавлен в ее Программу модернизации, которая позволит ему чтобы «получить поддержку от ЮНВТО и ее партнеров» в развитии туристического розыгрыша.

По данным органа ООН по туризму, инициатива «Лучшие туристические деревни» является частью усилий по использованию «туризма в качестве движущей силы развития и вовлечения сельских районов».

«Признание этих деревень местами, которые туристы должны посетить, имеет огромное значение», ‒ заявил министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

«Курсор» сообщал, что названы лучшие места на планете для удаленной работы.