Израильские F-15 сопроводили американский бомбардировщик B-52

Истребители ЦАХАЛа сопроводили американский бомбардировщик в небе над Израилем. Американский самолет направлялся в Персидский залив в качестве «послания» Ирану.

Израильские истребители F-15 сопроводили американский бомбардировщик B-52, который пролетел через воздушное пространство Израиля по пути в Персидский залив в качестве явной демонстрации силы Ирану на фоне сохраняющейся напряженности в регионе.

«Полет проходил в рамках тесного сотрудничества с военными США, которое представляет собой важный элемент в обеспечении безопасности воздушного пространства Государства Израиль и Ближнего Востока», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Израильские самолеты, сопровождающие американские бомбардировщики, стали регулярным явлением в небе над Ближним Востоком в последние месяцы, когда напряженность между Тегераном и Западом возросла на фоне попыток договориться о новом ядерном соглашении, которое не позволит Исламской Республике получить атомное оружие в обмен на ослабление санкций.

Курсор ранее писал, что Иран заявил, что исход переговоров в Вене зависит от решений Запада. Иран заявил, что любой потенциальный прорыв на переговорах в Вене, направленных на восстановление ядерной сделки 2015 года с мировыми державами, зависит от политических решений западных стран, после того как они представят свои собственные окончательные предложения.

Кроме того, Беннет обсудил Иран с сенатором США Линдси Грэмом. Премьер-министр Израиля встретился с американским законодателем в Иерусалиме, на фоне того, что ядерные переговоры вероятнее всего зайдут в тупик.

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