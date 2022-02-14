Иран представил ракету, которая может поразить цель на расстоянии 1500 км

Иранские СМИ показали видео с новой ракетой, которая, как утверждают военные и политики Исламской Республики, якобы нужна только для оборонительных целей.

В Иране представили новую ракету. Утверждается, что она может поражать цели на расстоянии 1450 километров.

Об этом сообщают местные СМИ.

Тегеран утверждает, что его обширный арсенал носит оборонительный характер, и отвергает любые переговоры по поводу обсуждения этого вопроса.

Кроме того, Иран отвергает намерения Вашингтона включить свою ракетную программу в обсуждения ядерной сделки.

Ранее Курсор сообщал, что в Иране муж обезглавил собственную жену и снял видео с ее головой.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Беннет заявил, что ядерная сделка не повысит стабильность и не предотвратит атаку Израиля по Ирану.

Еще напомним, что Израиль опасается, что новая ядерная сделка позволит Ирану получить ядерное оружие.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.