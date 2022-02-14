Иран представил ракету, которая может поразить цель на расстоянии 1500 км

В Иране представили новую ракету. Утверждается, что она может поражать цели на расстоянии 1450 километров.
Об этом сообщают местные СМИ.
Тегеран утверждает, что его обширный арсенал носит оборонительный характер, и отвергает любые переговоры по поводу обсуждения этого вопроса.
Кроме того, Иран отвергает намерения Вашингтона включить свою ракетную программу в обсуждения ядерной сделки.
اولین تصاویر از موشک خیبرشکن#ایران_قوی pic.twitter.com/ME98voNjlR
— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) February 9, 2022
Ранее Курсор сообщал, что в Иране муж обезглавил собственную жену и снял видео с ее головой.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Беннет заявил, что ядерная сделка не повысит стабильность и не предотвратит атаку Израиля по Ирану.
Еще напомним, что Израиль опасается, что новая ядерная сделка позволит Ирану получить ядерное оружие.
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