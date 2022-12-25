Израильские F-35I приостанавливают полеты

Соответствующее решение было принято после крушения американского истребителя F-35 в штате Техас две недели назад.

В воскресенье, 25 декабря, ЦАХАЛ принял решение о том, что 11 самолетов F-35I “Адир” ВВС Израиля пока не будут совершать полеты.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что такое решение принято в рамках выводов после крушения американского истребителя F-35 в штате Техас две недели назад.

В частности, американские специалисты порекомендовали Военно-воздушным силам Израиля пока повременить с полетами F-35I, и “заземлить” истребители на военных авиабазах.

«Полученные выводы из причины крушения американского F-35 и имеющаяся в распоряжении информация показывают, что самолеты нуждаются в специальном осмотре, чтобы исключить возможность повторения неисправности во флоте израильских “Адиров”. ВВС Израиля изучает результаты расследования, после чего будет выбран самый безопасный способ вернуть самолеты в небо», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, ранее в этом месяце в штате Техас (США) разбился при посадке истребитель типа F-35B, выполнявший тренировочный полет. По данным СМИ, инцидент произошел на объединенной авиабазе Форт-Уэрт, он разбился об взлетно-посадочную полосу перед завершением снижения.

Пилоту удалось спастись методом катапультирования. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что самолет еще не был передан правительству США.

«Курсор» писал ранее, что в россии* разбился военный вертолет армии рф. Экстренная посадка в аэропорту «Байкал» возле Улан-Удэ не спасла вертолет от взрыва при падении.

Ещё мы писали, что в 85 километрах от Сеула (Южная Корея), потерпел крушение истребитель KF-16-С (произведенный по лицензии американских F-16). Причины инцидента выясняются.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!