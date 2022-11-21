В Южной Корее разбился истребитель KF-16

В воскресенье, 20 ноября, в 85 километрах от Сеула (Южная Корея), потерпел крушение истребитель KF-16-С (произведенный по лицензии американских F-16). Причины инцидента выясняются.

Об этом сообщает Yonhap.

Военный самолет упал недалеко от авиабазы Кванджу. Военные говорят, что причина падения самолета 19-го истребительского авиаполка может быть связана с двигателем. Пилот истребителя успел катапультироваться, он приземлился в горной местности, где его нашли спасатели и доставили в медицинский центр ВВС страны. Других пострадавших в результате инцидента нет.

Для выяснения причин крушения самолета была создана специальная группа экспертов. До выяснения всех обстоятельств страна временно «приземлила» свои самолеты, кроме разведывательных и аварийно-спасательных. Истребители KF-16-С летать пока не будут.

«Курсор» писал ранее, что в Саудовской Аравии в ходе планового тренировочного полета потерпел крушение истребитель четвертого поколения F-15S. Точные технические причины, которые привели к катастрофе, пока неясны.

Еще мы писали, что F-35 из 388-го истребительного крыла на авиабазе Хилл в штате Юта (США) разбился на краю взлетно-посадочной полосы.

Напомним, в Иране разбился истребитель недалеко от центрального города Исфахан после отказа двигателя. Оба пилота выжили.