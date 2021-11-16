Израильские консулы посетили арестованную в Турции пару

!6 ноября группа израильских дипломатов встретилась с арестованной в Стамбуле парой. Супруги Конин содержатся отдельно в тюрьме «Мальтепе». Консул Ронен Леви встретился с Натали Окнин, а генеральный консул Уди Итам посетил ее супруга Морди.

Тюрьма находится в 20 километрах от Стамбула на азиатской стороне пролива. Консулы смогли передать арестованным израильтянам одежду и другие вещи первой необходимости.

Кроме того, дипломаты пообщались с представителями администрации тюрьмы, чтобы обговорить условия содержания супругов.

Напомним, что израильтян арестовали за то, что они сфотографировали президентский дворец во время туристической поездки. Однако власти Турции считают, что это было сделано в целях шпионажа.

Так, глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что президентский дворец был сфотографирован «не просто так».

Ранее Курсор сообщал, что Нафтали Беннет пообщался с Натали и Морди Окнин и заявил, что поможет им любой ценой.

Кроме того, мы писали, что адвокат рассказал об арестованных в Турции израильтянах.

Спрос израильтян на отдых в Турции сильно упал. Штаб национальной безопасности Израиля опубликовал предостережение от поездок в Турцию. Так, в нем сказано, что в районах этой страны, которые популярны среди туристов, могут произойти теракты против израильтян. Поэтому израильтянам, которые уже находятся в Турции, порекомендовали держаться подальше от многолюдных туристических центров.

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