Адвокат рассказал об арестованных в Турции израильтянах

Адвокат Нир Ясловиц провел встречу с арестованными в Турции Морди и Натали Окнин, которых заподозрили в шпионаже после того, как сфотографировали дворец президента страны Реджепа Эрдогана.

В Израиле проходит работа на всех уровнях, чтобы освободить заключенных израильтян.

Об этом сообщает 7 канал.

По словам Ясловица, встреча с арестованными израильтянами оказалась непростой.

«Это была трудная встреча, на которой Морди вначале действительно задавал мне сложные вопросы. Он расплакался, когда я вошел к нему в маленькую камеру. Меня очень удивило, что мне разрешили сидеть с ним одному. Я не мог обнять его, потому что между ними было разделение. Я действительно хотел крепко обнять его и поддержать. Я был также удивлен плохими условиями, в которых он находится. Всю прошлую ночь я работал над тем, чтобы добиться улучшения условий. Одна из самых важных задач, стоящих передо мной – удостовериться, что ни Морди, ни его жена не пострадают во время пребывания в турецкой тюрьме. Мне еще нужно получить разрешение на вход в следственный изолятор, где находится Натали. Я искренне надеюсь, что наши усилия принесут плоды в ближайшем будущем. Я от природы оптимист», – отметил Ясловиц.

Курсор уже сообщал, что израильский консул получил разрешение на посещение арестованных туристов в Турции.

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