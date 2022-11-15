Израильские либералы рассказали, чего опасаются в новом правительстве

Члены формирующейся коалиции под руководством Нетаниягу обещают отказаться от многих достижений предшественников, касающихся окружающей среды, сообщества ЛГБТК и финансирования арабского меньшинства.

Уходящая коалиция Израиля была самой разнообразной в истории страны, привнеся множество прогрессивных решений в отношении окружающей среды, вопросов ЛГБТК и финансирования арабского меньшинства страны.

Но теперь ожидаемое новое коалиционное правительство Израиля, в котором преобладают мужчины, религиозные и правые, обещает свести на нет многие достижения своих предшественников, что вызывает обеспокоенность активистов и либералов по поводу того, куда движется страна.

«Если обещания членов блока Нетаниягу сбудутся, налог на экологически опасный одноразовый пластик может быть отменен. Новые меры защиты для израильских геев могут быть отменены, а щедрые бюджеты для арабского сообщества, долгое время не получавшего должного обслуживания, могут быть урезаны», — пишет The Times Of Israel.

«В прошлом правительстве… публичный дискурс был посвящен правам и равенству и прекращению дискриминации», — сказала Хила Пир, председатель Aguda — Ассоциации за равенство ЛГБТК в Израиле.

Она добавила, что то, что она слышат сейчас, «является дискурсом страха».

Как пишет The Times Of Israel, чтобы успокоить своих партнеров, Нетаниягу, как ожидается, согласится со многими из их приоритетов, сильно отличающихся от тех, которые выдвинуло уходящее правительство. Опасения либералов усугубляются намерением коалиции ослабить Верховный суд — часто последнее средство защиты меньшинств.

Что касается окружающей среды, уходящее правительство ввело налоги на одноразовый пластик и приняло закон о климате. Что касается прав ЛГБТК, оно отменило запрет на донорство крови геями, предприняло шаги по упрощению доступа к хирургии по смене пола и решительно выступило против «конверсионной терапии».

Уходящее правительство ввело налог на сладкие напитки и одобрило финансирование арабского меньшинства страны на миллиарды долларов, пообещав больше денег, чем предыдущий бюджет, принятый несколько лет назад при Нетаниягу. Оно предприняло шаги для поощрения религиозного плюрализма, проведя реформу процесса сертификации кошерности в стране.

Помимо включения арабской партии, министр здравоохранения коалиции Ницан Горовиц является открытым геем, и около половины членов коалиции и треть министров были женщинами.

Этот образ инклюзивности вот-вот резко изменится, пишет The Times Of Israel.

Только девять из 64 членов ожидаемой коалиции Нетаниягу — женщины. Ультраортодоксальные партии, которые составляют две из четырех партий коалиции, полностью отказывают в приеме женщин-членов. Ожидаемая коалиция не включает арабских членов. В парламент попадет только один открытый гей, но его послужной список показывает, что он не занимается вопросами ЛГБТК.

«Большие части нации будут чувствовать, что они не имеют связи с новым правительством или влияния в нем», — сказал Ассаф Шапира из аналитического центра Израильского института демократии.

Ожидается, что члены ультраправой партии «Религиозный сионизм», некоторые из которых открыто выступают против ЛГБТК, будут оспаривать определенные права. Вступающий в должность депутат Ави Маоз заявил, что хочет, чтобы законность израильских гей-парадов гордости была «рассмотрена».

Ультраортодоксальные партии выступают против налога на одноразовый пластик. Они считают, что это нацелено на их избирателей, чьи большие семьи, как правило, используют одноразовые пластиковые тарелки и столовые приборы, чтобы не мыть большие кучи посуды. Налог на сладкие напитки также находится на плахе, что беспокоит ассоциации врачей, которые говорят, что налог способствует общественному здоровью.

По словам Шапира, Нетаниягу, светский человек и выходец из социально-либеральной среды, вероятно, станет оплотом против некоторых наиболее экстремистских элементов его коалиции.

Но по-прежнему ожидается, что он уступит многим из их требований в обмен на правовые реформы, которые могут навсегда заморозить его судебный процесс по делу о коррупции или вовсе прекратить его.

Критики предупреждают, что политические приоритеты следующего правительства в сочетании с вполне реальным шансом на то, что Верховный суд больше не будет маяком для оспаривания дискриминационных законов, — это бомба замедленного действия для израильской демократии.

«Повсеместная коррупция, нарушения прав человека, ограничение прав меньшинств, эрозия с трудом завоеванных достижений сообщества ЛГБТК и захват государственной казны ультраортодоксальным меньшинством — все это реальные угрозы», — написал комментатор Бен Каспит на сайте Al-Monitor.

«Это уже не мрачные сценарии, а проекты в стадии разработки», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле.