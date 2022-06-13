Израильские математики получили престижную международную премию в 1,2 млн долларов

Профессоры Нога Алон и Эхуд Хрушовски за выдающиеся достижения в области дискретной математики награждены ежегодной премией Шоу в области точных наук.

Международная премия Шоу в области математических наук была присуждена двум израильтянам «за их выдающийся вклад в дискретную математику и теорию моделей с особым взаимодействием с алгебраической геометрией, топологией и компьютерными науками».

Профессор Нога Алон и профессор Эхуд Хрушовски стали вторым и третьим израильтянами, получившими эту престижную награду.

Нога Алон является одним из ведущих мировых исследователей в области математики и информатики. Он почетный профессор математики и информатики Тель-Авивского университета и профессор математики Принстонского университета. Ранее Алон уже становился лауреатом премии EMET, премии Гёделя и премии Израиля.

Эхуд Хрушовский является профессором математической логики в Мертоне в Оксфордском университете и членом колледжа Мертон в Оксфорде. Он также был профессором математики в Еврейском университете в Иерусалиме, потом преподавал в Принстоне, Массачусетском технологическом институте. Он действующий член Израильской академии наук и гуманитарных наук и Американской академии искусств и наук.

Премия Шоу была основана в 2002 году гонконгским медиа магнатом Рун Рун Шоу. Она ежегодно присуждается «людям, независимо от расы, национальности, пола и религиозных убеждений», которые достигли значительных прорывов в математике, астрономии, науках о жизни и медицине и оказали «позитивное и глубокое влияние на человечество».

Премия в каждой категории составляет 1,2 миллиона долларов; Элон и Грушовски разделят ее поровну.

«Курсор» писал ранее, что израильская сборная по математике заняла девятое место в мире.

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