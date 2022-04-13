Израильская сборная по математике заняла девятое место в мире

Команда девочек из Израиля, участвовавшая в ежегодной Европейской математической олимпиаде в Венгрии смогла занять девятое место, а капитан команды Нога Фридман заняла в личном зачете третье место и получила золотую медаль.

Гордость и любовь страны заслужила израильская команда математиков на Европейской математической олимпиаде для девочек (EGMO). Из четырех участниц все четверо были награждены заслуженными медалями.

В олимпиаде EGMO в Венгрии участвовали команды из 56 стран, общая численность участников составила 222 человека. Команда Израиля заняла девятое место, а Нога Фридман, капитан команды, в личном зачете заняла третье место в мире.

Их победы особенно важны с учетом недавних инициатив Израиля по вовлечению большего числа женщин в STEM и hi-tech.

Профессор Алон Чен, президент Института Вейцмана, заявил: «Я надеюсь, что этот успех заставит большее количество девушек выбрать научные профессии».

В течение двух дней проводились конкурсные задания, и ежедневно студенты проходили 4,5-часовой экзамен из трех крайне трудных заданий по алгебре, комбинаторике, геометрии и теории чисел.

Это уже седьмое участие израильской команды в ежегодном конкурсе ЕГМО, берущем начало с 2012 года.

Все четыре участницы израильской команды получили личные медали: капитан Нога Фридман из Реховота награждена золотой медалью, Нога Лабин из Тель-Авива, Яара Шульман и Тамар Пеэр из Герцелии получили бронзовые медали.

Ранее «Курсор» сообщал, что математики решили задачу, которой более 2500 лет. Эту задачу придумал еще греческий математик Анаксагор около 450 года до н. э. С тех пор математики со всех стран мира ломали голову, пока наконец-то группа исследователей не поставила точку в этом вопросе.

Также мы публиковали, что второй в истории израильский астронавт рассказал, как привыкает к жизни без гравитации. Спустя почти 5 дней в космосе Эйтан Стиббе сообщил, что впервые увидел Израиль и планирует отпраздновать Песах на Международной космической станции.