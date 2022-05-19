Израильские медики начали 24-часовую забастовку: как будут работать больницы

На время забастовки государственные больницы по всему Израилю будут работать в «шаббатном режиме», что означает, что они не будут проводить какие-либо несрочные плановые операции или работать в клиниках.

Израильская медицинская ассоциация (IMA) начала 24-часовую забастовку в четверг утром в ответ на инциденты с применением насилия по отношению к персоналу как в Медицинском центре Университета Хадасса на горе Скопус в Иерусалиме, так и в Медицинском центре Галилеи в Нагарии.

На время забастовки государственные больницы по всему Израилю будут работать в «шаббатном режиме», что означает, что они не будут проводить какие-либо несрочные плановые операции или работать в амбулаторных клиниках.

Помимо перечисленных больниц, в забастовке также примут участие четыре больничных кассы страны («Клалит», «Маккаби», «Меухедет» и «Леумит»).

Требования, выдвинутые IMA перед забастовкой, включали присутствие полиции в отделениях неотложной помощи, усиление и улучшение систем безопасности в больницах и медицинских клиниках, а также изменение законодательства, чтобы нападение на медицинского работника рассматривалось так же, как нападение на полицейского в форме.

Забастовка была проведена после двух инцидентов с применением насилия в больницах в начале недели: мужчина в возрасте 20 лет был арестован в Медицинском центре Университета Хадасса за нападение на персонал и уничтожение имущества больницы в понедельник; а вчера члены семьи погибшего в аварии на мотоцикле пытались проникнуть в травматологический центр Медицинского центра Галилеи в среду вечером и устроили драку.

«Кровотечение врачей не останется без внимания, — сказал председатель IMA профессор Сион Хагай. — И до тех пор, пока правительство не примет немедленных мер, мы без колебаний усилим наши меры».

Курсор ранее писал, что задержан мужчина, который напал на полицейского на Храмовой горе и скрылся в мечети.