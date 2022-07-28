Израильские медики рассказали о вреде контактных линз

Медики из Израиля изучили, к каким проблемам со здоровьем может привести использование контактных линз, и кто находится в главной группе риска.

Израильские исследователи выяснили, что ношение контактных линз может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Об этом сообщает издание Jpost.

Ученые отметили, что осложнения, вызванные ношением контактных линз, могут включать в себя различные инфекции, механические повреждения, аллергии, а также повышение внутриглазного давления.

Медики из офтальмологического отделения Медицинского центра Хадасса отметили, что самой уязвимой группой являются подростки в возрасте 15-19 лет, потому что они чаще всего игнорируют правила гигиены, например, не моют руки перед тем, как надеть линзы или неправильно замачивают их в специальном растворе. А также молодые люди могут оставлять линзы на ночь на глазах и забывать их вовремя менять.

Также исследователи отметили, что лучше выбирать более гибкие линзы, потому что они обладают рядом преимуществ, в частности сохраняют лучше влагу.

Эксперты рассказали, что линзы необходимо снимать сразу же, когда они начинают причинять неудобство, вызывают покраснение, раздражение или болевые ощущения.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из израильского Медицинского центра Шиба объединились с компанией по производству офтальмологического медицинского оборудования, чтобы изучить, может ли поверхность глаза выявить инфекцию COVID-19.