Израильские оперативники манипулировали выборами по всему миру — СМИ

Израильский эксперт по безопасности и основатель Demomam International Таль Ханан, как выяснилось, возглавлял команду, которая вмешивалась в процесс выборов в разных странах мира.

Группа израильских оперативников несет ответственность за манипулирование более чем 30-ю выборами по всему миру с помощью взлома, саботажа и автоматической дезинформации.

Об этом сообщила The Guardian после тщательного расследования.

В статье The Guardian сообщила, что группа израильских оперативников работала под руководством израильского эксперта по безопасности Тала Ханана, 50-летнего бывшего сотрудника спецназа и гендиректора Demonan International, чтобы манипулировать результатами выборов в десятках стран за последние два десятилетия.

Расследование показало, что оперативники, работающие под кодовым названием «Команда Хорхе», предлагают свои услуги тем, кто хочет вмешиваться в выборы по всему миру, а также корпоративным клиентам. Одним из ключевых компонентов усилий команды по изменению результатов выборов являются соцсети, а точнее Twitter.

Было обнаружено, что бот по имени @Canaelan имеет ссылки на многочисленные поддельные профили в соцетях, все они контролируются программным обеспечением для распространения дезинформации, принадлежащим Team Jorge и базирующимся в Израиле.

Согласно расследованию, программное обеспечение, известное как Advanced Impact Media Solutions (AIMS), контролирует более 30 000 поддельных профилей в соцсетях, каждый из которых может использоваться для широкого распространения дезинформации или пропаганды с необычайной скоростью.

Разоблачение, опубликованное The Guardian в среду, является результатом тайного расследования, проведенного консорциумом журналистов из 30 различных СМИ, включая Le Monde, Der Spiegel и El País.

Во время расследования Ханан, или «Хорхе», говорил с репортерами под прикрытием, сообщая им, что доступ к ПО AIMS был продан «неназванным спецслужбам, политическим партиям и корпоративным клиентам». Ханан также сообщил журналистам, что его услуги были доступны разведывательным службам по всему миру и частным компаниям. Он добавил, что услугами пользуются в Африке, Южной и Центральной Америке, США и Европе.

Сложный программный пакет AIMS, предлагаемый Хананом и его командой израильских оперативников, контролирует тысячи поддельных профилей в социальных сетях Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram и YouTube. Согласно The Guardian, некоторые из этих поддельных аватаров даже владеют учетными записями Amazon, кредитными картами и биткойн-кошельками. Каждый отдельный аватар имеет свою уникальную цифровую предысторию и может имитировать поведение человека с помощью искусственного интеллекта.

Благодаря секретным записям более шести часов встреч между Хананом и его оперативниками следственная группа узнала о том, как команда Хорхе может собирать информацию о соперниках своих клиентов путем взлома учетных записей Gmail и Telegram. Они также «хвастались тем, что размещали материалы в законных новостных агентствах, которые затем усиливались программным обеспечением Aims для управления ботами».

По данным следствия, большая часть работы, проводимой командой на арене политического манипулирования, сосредоточена вокруг срыва или саботажа избирательных кампаний.

Чтобы провести расследование, три журналиста из Haaretz, The Marker и Radio France обратились к команде под предлогом того, что они были консультантами, работающими от имени клиентов в неназванной африканской стране, которые пытались отсрочить выборы. Встречи между Хананом и журналистами проходили посредством видеовстреч, а также личной встречи в офисе без опознавательных знаков в Модиине. Также на встречах присутствовали четверо оперативников Ханана, в том числе его брат Зохар Ханан, которого The Guardian назвал исполнительным директором группы.

В своем первоначальном обращении к тем, кого он считал потенциальными новыми клиентами, Ханан заявил, что команда Хорхе завершила «33 кампании президентского уровня, 27 из которых были успешными». Он также сообщил репортерам под прикрытием, что участвовал в двух «крупных проектах» в США, но сказал, что команда Хорхе не занимается напрямую политикой США.

По данным следственной группы, по крайней мере часть операции по дезинформации проводилась через израильскую охранную компанию Demoman International. Эта компания утверждает, что является «ведущим поставщиком услуг высокого уровня для органов безопасности, разведки и правоохранительных органов», согласно их веб-сайту. Они также заявляют, что участвовали в консультировании государственных учреждений по всему миру, в том числе в Израиле, Северной и Южной Америке, Европе, Африке и Юго-Восточной Азии.

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