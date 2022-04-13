Израильские теннисистки победили сборную Люксембурга на Кубке Билли Джин Кинг

Лина Глушко и Шавит Кимчи выиграли со счетом 1:6, 6:7(4) в парном матче с Люксембургом. В ближайшие дни Израиль сыграет с Литвой и Финляндией.

Женская сборная Израиля открыла во вторник свои выступления на Кубке Билли Джин Кинг в Финляндии победой со счетом 1:2 над сборной Люксембурга.

В одиночном разряде Николь Хирин победила Мари Векерле 6:3, 6:0, а Лина Глушко проиграла Мэнди Минелле 6:4, 5:7, 5:7.

Тем не менее все внимание было сосредоточено на парном матче, где Лина Глушко и Шавит Кимчи выграли борьбу с Люксембургом.

Сегодня пара встретится с Литвой, которая обыграла Финляндию 0:3.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений מרכזי הטניס והחינוך בישראל (@israeltennis_itc)

Ранее Курсор писал, что 18-летняя финалистка Олимпийских игр Анастасия Горбенко первой финишировала в финальном заплыве на 200 метров на спине в Швеции и установила личный рекорд 2:10,84 минуты. Это второй лучший результат в истории Израиля.

Также Курсор сообщал, что 19-летняя Николь Фейгин завоевала серебро на юниорском Чемпионате мира по фехтованию в Дубае.

Еще Курсор передавал, что спринтер Блессинг Африппа побил израильский рекорд в беге на 200 метров, установив результат 20,83 секунды в молодежной лиге, которая проходила в Хадар-Йосефе.