Израильские теннисистки победили сборную Люксембурга на Кубке Билли Джин Кинг

Женская сборная Израиля открыла во вторник свои выступления на Кубке Билли Джин Кинг в Финляндии победой со счетом 1:2 над сборной Люксембурга.
В одиночном разряде Николь Хирин победила Мари Векерле 6:3, 6:0, а Лина Глушко проиграла Мэнди Минелле 6:4, 5:7, 5:7.
Тем не менее все внимание было сосредоточено на парном матче, где Лина Глушко и Шавит Кимчи выграли борьбу с Люксембургом.
Сегодня пара встретится с Литвой, которая обыграла Финляндию 0:3.
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Ранее Курсор писал, что 18-летняя финалистка Олимпийских игр Анастасия Горбенко первой финишировала в финальном заплыве на 200 метров на спине в Швеции и установила личный рекорд 2:10,84 минуты. Это второй лучший результат в истории Израиля.
Также Курсор сообщал, что 19-летняя Николь Фейгин завоевала серебро на юниорском Чемпионате мира по фехтованию в Дубае.
Еще Курсор передавал, что спринтер Блессинг Африппа побил израильский рекорд в беге на 200 метров, установив результат 20,83 секунды в молодежной лиге, которая проходила в Хадар-Йосефе.