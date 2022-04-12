Израильская пловчиха Анастасия Горбенко за полчаса завоевала две золотые медали на турнире в Швеции

Сборная Израиля по плаванию продолжает фиксировать достижения на Stockholm Open, и вчера Анастасия Горбенко была в центре внимания, завоевав две золотые медали в плавании на 200 м на спине и 200 м комплексным плаванием примерно за полчаса.

18-летняя финалистка Олимпийских игр Анастасия Горбенко первой финишировала в финальном заплыве на 200 метров на спине в Швеции и установила личный рекорд 2:10,84 минуты. Это второй лучший результат в истории Израиля.

После короткого перерыва она вышла в финал 200 м комплексным плаванием, где также лидировала от старта до последнего касания со временем 2:10,43 минуты, опередив чемпионку мира из Венгрии.

Таким образом, количество завоеванных медалей Горбенко в этом турнире равно пяти: три золотых, одна серебряная и одна бронзовая.

Ранее Курсор писал, что 19-летняя Николь Фейгин завоевала серебро на юниорском Чемпионате мира по фехтованию в Дубае.

Также напомним, что кувейтский рапирист бойкотировал бой с израильтянином на чемпионате мира.

Еще Курсор передавал, что спринтер Блессинг Африппа побил израильский рекорд в беге на 200 метров, установив результат 20,83 секунды в молодежной лиге, которая проходила в Хадар-Йосефе.