Израильская пловчиха Анастасия Горбенко за полчаса завоевала две золотые медали на турнире в Швеции

18-летняя финалистка Олимпийских игр Анастасия Горбенко первой финишировала в финальном заплыве на 200 метров на спине в Швеции и установила личный рекорд 2:10,84 минуты. Это второй лучший результат в истории Израиля.
После короткого перерыва она вышла в финал 200 м комплексным плаванием, где также лидировала от старта до последнего касания со временем 2:10,43 минуты, опередив чемпионку мира из Венгрии.
Таким образом, количество завоеванных медалей Горбенко в этом турнире равно пяти: три золотых, одна серебряная и одна бронзовая.
Ранее Курсор писал, что 19-летняя Николь Фейгин завоевала серебро на юниорском Чемпионате мира по фехтованию в Дубае.
Также напомним, что кувейтский рапирист бойкотировал бой с израильтянином на чемпионате мира.
Еще Курсор передавал, что спринтер Блессинг Африппа побил израильский рекорд в беге на 200 метров, установив результат 20,83 секунды в молодежной лиге, которая проходила в Хадар-Йосефе.