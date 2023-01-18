Израильские ученые представили робота с «вживленными» усиками саранчи

Ученые из Тель-Авивского университета представили робота, который может различать запахи с помощью «вживленной» естественной антенны, взятой у пустыной саранчи.

Об этом пишет Times of israel.

Новая разработка исследователей помогает идентифицировать несколько запахов с чувствительностью в 10 тысяч раз большей, чем у специализированной электроники. С помощью электронной системы робот измеряет электрический сигнал, который производят антенны, обнаруживая запах. Он способен различать восемь «чистых» запахов, в частности герань, лимон, марципан и другие. В дальнейшем исследователи надеятся, что их разработка поможет выявлять наркотические вещества и взрывчатку.

Доктор Бена Маоз уже давно интересуется тем, как люди используют биологическое обоняние животных. Он отметил, что люди уже делают это в определенной степени, например, с помощью собак-ищеек. Но полагаться на настоящих животных сложно — им нужно обучение, кормление, медицинская помощь и другие формы внимания.

«Я надеюсь, что когда-нибудь этот робот заменит служебных собак в аэропортах и ​​предоставит много других возможностей», — отметил ученый.

Маоз убежден, что части насекомых должны играть важную роль в эволюции электроники, и даже предложил использовать глаза насекомых в качестве камер с высоким разрешением.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Университета Гериот-Ватта в Эдинбурге сконструировали робота на основе искусственного интеллекта, наученного убивать назойливых тараканов смертоносным лазером.

Еще мы писали, что что роботы, которые в будущем будут поддерживать пожилых или одиноких, должны строить отношения с хозяином не как люди, а как собаки. В перспективе такую концепцию применят разработчики.