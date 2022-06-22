Израильские врачи сумели восстановить ушную раковину ребенка

Ранее Курсор рассказывал, что исследователи из Соединенных Штатов заявили, что алкогольные напитки могут стать причиной развития рака кишечника. Рак кишечника является четвертым по распространенности видом рака в Великобритании. А по количеству летальных исходов этот вид рака занимает второе место.

Также мы сообщали, что названо лакомство на ночь, помогающее похудеть. Овес сам по себе низкокалорийный, но очень сытный из-за высокого содержания клетчатки, особенно пребиотической клетчатки, называемой бета-глюканами. Бета-глюканы известны тем, что помогают похудеть и предотвращают переедание,

Кроме того, редакция нашего портала писала, что эксперты назвали лучшие привычки для контроля уровня сахара в крови.

Еще напомним, что доктор назвала продукты на ужин, вызывающие утреннее вздутие живота. Пища, которую вы едите ночью, имеет большое значение, потому что она может повлиять на состояние вашего тела, когда вы проснетесь на следующее утро.