Израильские ВВС проведут учения над Румынией

Израильские ВВС сообщили о том, что учения в небе над Румынией — вызов самим себе. «Это возможность для нас совершенствоваться и становиться сильнее за пределами границ Израиля», — заявил командир авиабазы Неватим.

Израильские ВВС объявили о начале учений над небом Румынии.

По словам военных, учения, получившие название «Голубое небо», направлены на подготовку транспортных самолетов C-130 и C-130J ВВС Израиля к полетам на незнакомой территории на низкой высоте.

По словам представителей ВВС, пилоты также будут отрабатывать навигацию и посадку «в многочисленных и разнообразных сценариях, имитирующих вражескую территорию».

«Учения в небе Румынии — это возможность для нас бросить вызов самим себе, совершенствоваться и становиться сильнее за пределами границ Израиля», — говорит командир авиабазы Неватим, бригадный генерал Гилад Кейнан.

«Это важные и значимые учения для тяжелого транспортного массива и ВВС, направленные на укрепление оперативного потенциала и компетентности корпуса и его личного состава», — добавляет Кейнан.

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ назвал причину крушения боевого вертолета возле Хайфы. Комиссия, расследовавшая крушение вертолета AS565 Panther у побережья Хайфы в январе этого года, сообщила, что причиной аварии стала коррозия внутреннего двигателя. Производитель заявил, что ему ничего не известно о подобной проблеме.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ перехватил три беспилотника Хизбаллы. Ливан считает, что месторождение Кариш принадлежит ему. Израиль же настаивает на своем праве добывать там газ. Хизбалла уже угрожала войной из-за этого.