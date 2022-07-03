ЦАХАЛ назвал причину крушения боевого вертолета возле Хайфы

Комиссия, расследовавшая крушение вертолета AS565 Panther у побережья Хайфы в январе этого года, сообщила, что причиной аварии стала коррозия внутреннего двигателя. Производитель заявил, что ему ничего не известно о подобной проблеме.

Сегодня ЦАХАЛ опубликовал выводы комиссии, расследовавшей причины крушения вертолета AS565 Panther, в результате которого погибли два пилота, подполковник Эрез Сахиани и капитан Хен Фогель.

3 января недалеко от Хайфы разбился вертолет с двумя членами экипажа и военно-морским наблюдателем Роном Бриманом на борту. Тогда сообщалось, что причиной аварии стал пожар в левом двигателе. Пожар вызвал отказ электропитания и сильное задымление в кабине пилотов. Огонь распространился на правый двигатель. И с момента возникновения чрезвычайной ситуации до падения вертолета на воду прошло почти две минуты. Единственным выжившим оказался Рон Бриман, который находился в задней части вертолета и успел открыть дверь до того, как вертолет упал в воду.

В опубликованном отчете говорится о технической проблеме, которая была выявлена впервые за всю историю эксплуатации вертолета. Как сообщается, возгорание двигателя было вызвано горячей коррозией статора — внутренней неподвижной части двигателя. Именно эта коррозия стала причиной отрыва лопатки турбинного двигателя в полете, что привело к пожару.

Причиной коррозии было названо ненадлежащее техническое обслуживание.

По словам командующего ВВС Томера Бара, это был первый случай подобной неисправности двигателя вертолета. «ВВС несут ответственность за состояние и безопасность своего оборудования, учебный процесс и подготовку своих истребителей. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить следующий несчастный случай», — говорится в послании главы ВВС Израиля.

«Курсор» информировал, что палестинец проник на базу ЦАХАЛа в Бейт-Эле. Происшествие на военной базе ЦАХАЛа выявило неготовность военных защищать свои территории в условиях угрозы террористической опасности. Безоружный палестинец в течение получаса находился на военной территории незамеченным.

Также мы информировали, что на севере Голан от укуса змеи пострадала женщина. От укуса ядовитой змеи пострадала молодая женщина, которая после оказания парамедиками МАДА первой помощи в удовлетворительном состоянии направлена в больницу Зив в Цфате.

Ранее сообщалось, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны.